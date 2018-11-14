Минус девять процентов: в Волгограде закрываются турфирмы

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-14T14:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградцы стали меньше путешествовать и больше работать. Впрочем, это касается почти всех россиян. Отсюда и нерадостная статистика: в городах-миллионниках за последние четыре года число офисов турагентств уменьшилось на 16%. В Волгограде - на 9%. Такие данные приводят специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip и геосервиса 2ГИС.

Причем, в Волгограде, как оказалось, ситуация еще не самая критическая. Например, в Красноярске за это время закрылся каждый третий офис турагентств (минус 30%). В Омске их число сократило на 27%, в Ростове-на-Дону - на 22%. И только в Воронеже их стало больше на 4%.

Большая часть, как показало исследование, закрылась с октября 2014 по октябрь 2015 года.

- Сказался кризис 2014-2015 годов, потом закрыли для россиян Турцию и Египет. Ну и плюс сыграл тот фактор, что многие из тех, чей отдых за рубежом когда-то начался с пакетных туров, сегодня стали сами организовывать себе отдых, - комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

В последний год ситуация на туристическом рынке несколько стабилизировалась, турагентства перестали сокращать офисы и штат.