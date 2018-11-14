2018-11-14T14:17:57+03:00
Общество

Минус девять процентов: в Волгограде закрываются турфирмы

Четыре года подряд число турагентств сокращается
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
На туристическом бизнесе сказался кризис и закрытие доступных курортов.На туристическом бизнесе сказался кризис и закрытие доступных курортов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Волгоградцы стали меньше путешествовать и больше работать. Впрочем, это касается почти всех россиян. Отсюда и нерадостная статистика: в городах-миллионниках за последние четыре года число офисов турагентств уменьшилось на 16%. В Волгограде - на 9%. Такие данные приводят специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip и геосервиса 2ГИС.

Причем, в Волгограде, как оказалось, ситуация еще не самая критическая. Например, в Красноярске за это время закрылся каждый третий офис турагентств (минус 30%). В Омске их число сократило на 27%, в Ростове-на-Дону - на 22%. И только в Воронеже их стало больше на 4%.

Большая часть, как показало исследование, закрылась с октября 2014 по октябрь 2015 года.

- Сказался кризис 2014-2015 годов, потом закрыли для россиян Турцию и Египет. Ну и плюс сыграл тот фактор, что многие из тех, чей отдых за рубежом когда-то начался с пакетных туров, сегодня стали сами организовывать себе отдых, - комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

В последний год ситуация на туристическом рынке несколько стабилизировалась, турагентства перестали сокращать офисы и штат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ночь на 19 ноября изменится схема движения в Ворошиловском районе
В Камышине поймали бутлегера и нашли гараж с подпольной водкой
«Красному Октябрю» дали внебюджетный заем на зарплаты рабочим
Волгоградцы за полгода незаконно поохотились на 26 миллионов рублей
Чтобы не рухнул: к дому на Невской в Волгограде прикрепят еще 12 тонн металла
Как волгоградские кулибины модернизировали оборудование на очистных сооружениях
В Астрахани новый сити-менеджер - Радик Харисов
На севере Волгограда грузовик влетел в фуру: пострадал 9-летний мальчик
В Волгоградской области похолодает до минус 14 градусов, но снега не ждите
На юге Волгограда автобус сбил женщину: в больнице пешеход и пассажирка
«Старая Сарепта» зовет волгоградскую детвору отметить День рождения Деда мороза
У волгоградского бизнесмена изъяли репчатый лук с нитратами
На севере Волгограда пожар выгнал на улицу 30 человек
17 ноября волгоградцев зовут на диспансеризацию выходного дня
В Волжском шесть 11-летних кадет помогли задержать грабителя
Волгоградцы стали реже умирать от рака и в авариях
Двух волгоградцев отправили в колонию за подставные ДТП с элитными иномарками
Миллион пассажиров обслужил аэропорт Волгограда
Волгоградец победил в дизайнерском конкурсе Эрмитажа