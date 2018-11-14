Волгоградцы за полгода незаконно поохотились на 26 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-14T14:29:33+03:00

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По российским законам любой охотник прежде, чем отправиться за трофеем, должен получить спецразрешение. Волгоградцы получали такие разрешения в Волгоградском областном обществе охотников и рыболовов (ОО – ВООО и Р). А организация в свою очередь должна иметь право на пользование охотничьими ресурсами в регионе. Но, как показала прокурорская проверка, соглашение по пользование территориями 40 охотничьих угодий области у общества закончились в августе 2017-го. И вплоть до февраля 2018-го организация незаконно выдала людям 5 тысяч разрешений на охоту. Ущерб составил 26 миллионов рублей.

За расследование уголовного дела взялись специалисты СО-4 УМВД России по Волгограду. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, по инициативе прокуратуры организацию, как юрлицо за нарушение оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Сейчас все необходимые соглашения с облкомприродой общество подписало и работает на законных основаниях, уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.