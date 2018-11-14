2018-11-14T12:23:01+03:00
Общество

Как волгоградские кулибины модернизировали оборудование на очистных сооружениях

Мастера «Концессии водоснабжения» собрали уникальную воздуходувку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "Концессии водоснабжения".Фото "Концессии водоснабжения".
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Все волгоградцы знают, что на острове Голодный расположены главные очистные сооружения Волгограда. Здесь в огромных бассейнах сточные воды очищаются микробами активного ила. Чтобы эти микроорганизмы размножались и трудились, им нужен кислород, который и подают в чаши воздуходувные установки. Всего их здесь шесть, но постоянно работают две-три. В прошлом году одна из воздуходувок вышла из строя. стоит новая - порядка 50 миллионов рублей. Дорого, согласитесь. Но волгоградские кулибины из числа специалистов «Концессии водоснабжения» взялись починить и модернизировать установку своими силами. Взяли старый корпус и установили в него новую «начинку»: новый двигатель, новый ротор (который в силу его уникальности пришлось заказывать аж в Хабаровске). Поставили. Работает. Да еще как - непрерывно с мая 2018-го.

Причем обошлась новая воздуходувка компании в 10 миллионов рублей (на 40 миллионов дешевле новой).

- Получили не только успешно работающий агрегат, но экономию по электроэнергии в 10 тысяч киловатт/часов в сутки! - не нарадуется заместитель главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» по технической политике Дмитрий Лебедев.

Надо сказать, что опыта реконструкции таких установок не было больше нигде в России! И установка уже с лихвой оправдала все потраченные на нее деньги.

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