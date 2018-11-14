В Астрахани новый сити-менеджер - Радик Харисов

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-14T11:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 14 ноября, в Астрахани новый глава администрации. Им стал Радик Харисов, который ранее исполнял обязанности министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. За него проголосовали 27 из 36 депутатов городской думы, которые, собственно, и выбирали нового сити-менеджера.

- Сегодня депутаты задавали претендентам точечные вопросы, получая на них конкретные ответы. Теперь у города новый управляющий, и уже с завтрашнего дня, когда будут готовы документы, мы начнем с ним активно работать. С Харисовым заключат контракт на два года, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской думы Астрахани.

Напомним, что на должность главы по итогу отобрали двух кандидатов: Радика Харисова и Андрея Бодаговского (и.о. руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по Астраханской области). Но за Бодаговского не проголосовал ни один депутат.