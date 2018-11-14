На севере Волгограда грузовик влетел в фуру: пострадал 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-14T09:51:12+03:00

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ДТП это произошло на Третьей продольной магистрали. 31-летний водитель грузовичка «Ивеко» ехал со стороны поселка Водстрой в направлении Селезневки. И как так получилось, что он не заметил припаркованную у обочины фуру, не понятно. Но он врезался в длинномер почти на полном ходу. 58-летнему дальнобойщику из Краснодарского края то ничего, только прицеп немного помяло. А вот у водителя грузовика в салоне находился 9-летний мальчишка. Он как раз и пострадал больше всех. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу.

Еще один такой нерадивый водитель попал в аварию в Дзержинском районе. И тоже на Третьей Продольной. 38-летний волгоградец на «Лада Калина» также не заметил припаркованный у обочины «ВАЗ-2121» и влетел в легковушку. В результате 37-летний пассажир «Калины» и 65-летний водитель «Нивы» с множественными травмами попали на больничную койку.