В Волгоградской области похолодает до минус 14 градусов, но снега не ждите

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-14T09:37:54+03:00

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Долго осень баловала волгоградцев теплом и солнышком, а в ноябре пришла зима. Правда, пока без снега. И, если верить волгоградским синоптикам, в ближайшие дни его и не ждите, зато похолодает еще сильнее.

По данным Волгоградского ЦГМС, днем 14 ноября в регионе еще будет -3...+2ºС, а уже ночью столбик термометра опустится до отметки -14ºС. При этом юго-восточный ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

В четверг, 15 ноября, погода почти не изменится: также без осадков, также ветрено, а температура днем -2...+3ºС, ночью до минус 13-ти.

И только утром 16 ноября кое-где в Волгоградской области может пойти снежок. При этом ветер, который задует с севера, станет еще суровее. Холодными порывами будет пронизывать насквозь. Хотя температура воздуха немного поднимется: днем до +4 градусов, ночью - не ниже минус семи. Но все равно одевайтесь потеплее!