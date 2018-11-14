На юге Волгограда автобус сбил женщину: в больнице пешеход и пассажирка

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-14T09:17:29+03:00

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Сразу два пассажирских автобуса попали в ДТП за минувшие сутки 13 ноября. К сожалению, есть и жертвы, и пострадавшие. Примерно в семь часов вечера ЧП приключилось с автобусом «Волгобас», который направлялся из Кировского в Красноармейский район. Водитель, видимо, так разогнался, что не успел затормозить перед женщиной, которая переходила дорогу по «зебре» напротив дома №1 по улице Ольгинской. Он резко ударил по тормозам, так что в салоне попадали все пассажиры, но избежать наезда на пешехода так и не удалось. В итоге - две пострадавшие женщины: одна 40-летняя пешеход, вторая - 45-летняя пассажирка. Обеих женщин доставили с травмами в больницу.

А в 01.50 в ДТП попал еще один пассажирский автобус - «Сетра S317HDH». Он мчался по московской трассе в направлении Волгограда, когда на 886 километре на дороге вдруг оказался мужчина. Случилось это в Иловлинском районе. Пешеход шел по обочине трассы, да еще и без светоотражающих элементов. Ночью на неосвещенной трассе избежать наезда в таких случаях очень сложно. Вот и на этот раз не удалось. Мужчина оказался под колесами. Удар был такой силы, что он скончался на месте до приезда «скорой», сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.