«Старая Сарепта» зовет волгоградскую детвору отметить День рождения Деда мороза

СЕГОДНЯ 08:54 2018-11-14T09:09:46+03:00

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Едва мороз сковывает волгоградскую землю, детвора тут же вспоминает про Новый год. Ребята, как никто, всегда с нетерпением ждут этот праздник. А чего ждать еще полтора месяца? Приходите в воскресенье в музей-заповедник «Старая Сарепта», где будут отмечать День рождения Деда Мороза.

Да-да, в России принято считать, что именно 18 ноября родился главный дедушка зимы. Правда, никто не знает сколько ему уже исполнилось лет. Ну да это и неважно: главное, что празднуют этот день всегда весело, с конкурсами и подарками.

Вот и в «Старой Сарепте» будут вас ждать озорные скоморохи, и Снегурочка, которым надо помочь сделать для Деда Мороза подарки своими руками. Будут и веселые танцы, игры, и, конечно же, встреча с Дедом Морозом.

А еще в музее торжественно откроют почтовый ящик, куда можно будет бросить свое письмо Дедушке в Великий Устюг с заветным желанием.

Кстати, говорят, что именно после дня рождения Мороза, приходит настоящая зима - холодная и снежная.

Запись на программу по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.