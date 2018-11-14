У волгоградского бизнесмена изъяли репчатый лук с нитратами

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-14T08:40:28+03:00

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К сожалению, у волгоградцев нет возможности проверить, насколько безопасны фрукты и овощи, которыми торгуют в магазинах и на рынках, поэтому приходится доверять. Ну, или надеяться, что опасную продукцию снимут с продажи специалисты Роспотребнадзора. Именно они контролируют безопасность плодоовощной продукции. И, надо сказать, что находят довольно опасные «витамины».

Так, с начала года они уже исследовали 1535 проб плодоовощной продукции. Из них 0,83% проб не соответствуют «гигиеническим нормативам, по содержанию химических контаминантов». Грубо говоря, продукция «напичкана» опасными химикатами, которые небезопасны для здоровья человека. Для сравнения в 2017-м году подобных инцидентов зафиксировано не было.

Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили у одного из волгоградских предпринимателей (поставщика) партию репчатого лука, в котором содержание пестицидов явно превышало допустимые нормы. По требованию специалистов регионального Роспотребнадзора бизнесмена оштрафовали за это на 60 тысяч рублей. Опасную продукцию изъяли.

Всего же за нарушения в обороте плодоовощной продукции наказали 34 юридических и должностных лиц на сумму 302 тысячи рублей.