На севере Волгограда пожар выгнал на улицу 30 человек

СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-14T08:16:12+03:00

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Чем холоднее на улице, тем больше работы у волгоградских спасателей. За минувшие сутки 13 ноября они 17 раз выезжали только на тушение крупных пожаров, не считая небольших возгораний. Так, в шесть часов вечера тревожный звонок поступил из Краснооктябрьского района Волгограда: люди сообщили о пожаре в многоэтажке. Загорелись вещи в однокомнатной квартире трехэтажки на улице Таращанцев. К счастью, огонь не успел сильно распространиться, но в дыму был весь подъезд. Ради безопасности всех жильцов - 30 человек - временно эвакуировали из квартир. А причиной пожара стало нарушение правил при проведении огневых работ.

В этот же день у волгоградцев сгорели две машины: в Красноармейском районе вспыхнул «Лэнд Ровер Дискавери-3» 2008 года выпуска, а в Киквидзенском районе загорелся грузовичок «Соболь». Причем оба автомобиля пострадали из-за неисправной электропроводки. Сделайте выводы, автовладельцы.