2018-11-13T22:32:06+03:00
Общество

17 ноября волгоградцев зовут на диспансеризацию выходного дня

Проверить здоровье можно в 11-ти медучреждениях
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Вы попадаете в этом году под программу диспансеризации и еще не проверили свое здоровье? Вот зря! Надо! Поверьте и проверьте. Тем более, что 17 ноября в Волгограде пройдет очередной бесплатный прием.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, волгоградцы смогут пройти медосмотр в восьми волгоградских поликлиниках: № 1, 3, 4, 5, 12, 20, 28, 30, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц № 7, 15 и 11.

Без предварительной записи! С 8.00 до 14.00.

Вам измерят артериальное давление, сделают электрокардиограмму, флюорографию и анализ крови, проверят глазное дно и проведут еще ряд необходимых исследований.

- Кроме того, каждый сможет получить консультацию по лечению заболевания и узнать о мерах профилактики, - уточняют в облздраве.

В этом году обследование уже прошли более 35 тысяч волгоградцев. И у многих, между прочим, обнаружили проблемы со здоровьем и направили на дополнительное исследование.

Среди часто встречающихся недугов: артериальная гипертония — выявлена у 27,6% обследованных, избыточная масса тела или ожирение — 46,5%, низкая физическая активность — 20,2%.

Напомним, акция «Диспансеризация выходного дня» проходит в Волгограде ежемесячно, каждую третью субботу.

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