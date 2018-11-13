В Волжском шесть 11-летних кадет помогли задержать грабителя

13 Нояб. 21:47 2018-11-13T22:12:34+03:00

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Эти шестеро 11-летних мальчишек - кадеты школы №9, расположенной в Волжском. Казалось бы, еще дети. Но нет, они маленькие мужчины и настоящие защитники. Они помогли задержать настоящего грабителя.

Случилось это 19 октября на улице Пионерской в волжском. Мальчишки гуляли в городском сквере, когда услышали крики пожилой женщины. Оглянулись и увидели, что мужчина вырвал у пенсионерки из рук сумку и бросился наутек. За ним погнались неравнодушные прохожие, которые также стали свидетелями преступления. Пока взрослые пытались догнать грабителя, ребята бросились ему наперерез.

Завидев толпу мальчишек в кадетской форме, воришка замешкал, явно не ожидая такого развития событий. Тут то его и догнали мужики. Скрутили, отобрали сумку и вызвали полицию.

- Задержанным оказался 37-летний безработный, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Грабителя проводили в полицию. Вещи пенсионерке вернули. А юных смельчаков решили наградить. Сегодня им вручили благодарственные письма от имени руководства Управления МВД России по Волжскому.

Спасибо ребятам и неравнодушным прохожим: сумку пенсионерке вернули.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По словам начальника горуправления полковника полиции Павла Гищенко, такими кадетами по праву могут гордиться и школа, и их родители, воспитавшие настоящих мужчин.

Вот они маленькие герои - Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков и Егор Строков.

Не даром все-таки они учатся в школе, которая носит имя Юрия Харламова, командира отделения ОМОН при УВД Волжского, погибшего в январе 1995 года на Северном Кавказе при исполнении служебных обязанностей.