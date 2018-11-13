2018-11-13T17:33:09+03:00
Общество

Волгоградцы стали реже умирать от рака и в авариях

А вот болезни органов дыхания по-прежнему на первом месте среди заболеваний
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Все-таки медицина в регионе постепенно прогрессирует и это приносит результаты.Все-таки медицина в регионе постепенно прогрессирует и это приносит результаты.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Две новости: одна хорошая, вторая - не очень. Плохая заключается в том, что численность волгоградцев продолжает сокращаться. Причем стабильно и уже не первый год. Но есть и ложка меда: в этом году в Волгоградской области сократилось число умерших от рака - на 9,4%, на 3,5% меньше людей скончалось от инфекционных и паразитарных болезней. И на 21,2% меньше наших земляков погибло в ДТП. Этой статистикой с «КП-Волгоград» поделились в Волгоградстате.

Что еще радует: меньше волгоградцев стали допиваться до чертиков и травиться «бормотухой». По данным специалистов ведомства, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано на 40% меньше смертей, причиной которых стали случайные отравления алкоголем.

Число убийств и самоубийств тоже снизилось на 6%.

А вот от болезней органов дыхания волгоградцы умирают также часто, печальная статистика уже пошла в плюс (пока +1 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). К слову, болезни органов дыхание в нашем регионе уже не первый год занимают лидирующие позиции - 45% в структуре общей заболеваемости населения. Чаще всего пневмонией страдают дети в возрасте от 0 до 14 лет (572,5 на 100 тысяч детского населения). Среди взрослых этот показатель составляет 304,9 на 100 тысяч взрослого населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух волгоградцев отправили в колонию за подставные ДТП с элитными иномарками
Миллион пассажиров обслужил аэропорт Волгограда
Волгоградец победил в дизайнерском конкурсе Эрмитажа
Волгоградка отдала мошеннику полтора миллиона рублей
Волгоградцы переходят в сеть 4G
В Камышине достроили здание новой школы
На западе Волгограда сдали в эксплуатацию еще две дороги после ремонта
Под Астраханью на трассе сломался автобус: 30 пассажиров спасали от мороза
На поддержку волгоградских бизнесменов из бюджета выделят 90 миллионов рублей
Как таксист спас от аферистов сбережения волгоградской старушки
На астраханской трассе перевернулась «Лада»: пять человек в больнице
На набережной Волгограда заливают подпорные стены
На западе Волгограда молодой водитель на «десятке» протаранил цементовоз
Пятнадцать волгоградцев отправляют служить в Кремль
В Волгограде поймали краснодарского мошенника, разыскиваемого 17 лет
Доплаты на первенцев уже получили три тысячи волгоградок
В Волгограде в сквере у завода «Красный Октябрь» сделают новые дорожки и фонари
Под Астраханью 37-летний мужчина попал под грузовой поезд
В Астрахани юноши изнасиловали женщину и выбросили ее со второго этажа
Волгоградцы строят бизнес на кредитах: взяли в банках уже 120 миллиардов рублей
Болеслав и Милалика: волгоградцы выбирают редкие имена для новорожденных
Глава Волгограда избавил жителей Краснооктябрьского района от огромных луж во дворе
В Волгограде чиновник два года покрывал нелегальных добытчиков песка