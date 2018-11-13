Волгоградцы стали реже умирать от рака и в авариях

СЕГОДНЯ 17:32 2018-11-13T17:33:09+03:00

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Две новости: одна хорошая, вторая - не очень. Плохая заключается в том, что численность волгоградцев продолжает сокращаться. Причем стабильно и уже не первый год. Но есть и ложка меда: в этом году в Волгоградской области сократилось число умерших от рака - на 9,4%, на 3,5% меньше людей скончалось от инфекционных и паразитарных болезней. И на 21,2% меньше наших земляков погибло в ДТП. Этой статистикой с «КП-Волгоград» поделились в Волгоградстате.

Что еще радует: меньше волгоградцев стали допиваться до чертиков и травиться «бормотухой». По данным специалистов ведомства, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано на 40% меньше смертей, причиной которых стали случайные отравления алкоголем.

Число убийств и самоубийств тоже снизилось на 6%.

А вот от болезней органов дыхания волгоградцы умирают также часто, печальная статистика уже пошла в плюс (пока +1 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). К слову, болезни органов дыхание в нашем регионе уже не первый год занимают лидирующие позиции - 45% в структуре общей заболеваемости населения. Чаще всего пневмонией страдают дети в возрасте от 0 до 14 лет (572,5 на 100 тысяч детского населения). Среди взрослых этот показатель составляет 304,9 на 100 тысяч взрослого населения.