2018-11-13T18:08:34+03:00
Происшествия

Двух волгоградцев отправили в колонию за подставные ДТП с элитными иномарками

Два мошенника заработали на страховках минимум 6 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 ноября, Волгоградский областной суд своим решением отправил в колонию двух приятелей - Сергея Поветкина и Сергея Рублева, которые занимались подставными ДТП. Им дали 5,5 лет на двоих.

Эти товарищи решили устроить «бизнес» на липовых авариях. С мая 2013 года по июнь 2014 года в одним из своих знакомых они инсценировали ДТП с дорогостоящий авто бизнесс-класса, и даже умудрились получить за него страховку - более 6 миллионов рублей.

Позже они пытались таким же образом заработать еще одну страховую выплату - за подставную аварию с эксклюзивным спорткаром. Намеревались получить минимум 16 миллионов рублей. Но до конца довести задуманное не удалось.

в ходе следствия всплыло еще одно мошенничество на счету Поветкина: он продал дагестанцу дорогой внедорожник за 3,7 миллионов рублей. Но позже вскрылось, что на авто изменен идентификационный номер. Машину у владельца изъяли.

Свою вину мошенники не признали. Но сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области собрали неопровержимые доказательства их афер.

Центральный райсуд приговорил Поветкина к 3 годам колонии общего режима, Рублеву дали 2,4 года. Они попытались оспорить по их мнению суровый приговор, и просили их оправдать. Но Волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения.

Приговор вступил в законную силу, уточняют в областной прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы стали реже умирать от рака и в авариях
Миллион пассажиров обслужил аэропорт Волгограда
Волгоградец победил в дизайнерском конкурсе Эрмитажа
Волгоградка отдала мошеннику полтора миллиона рублей
Волгоградцы переходят в сеть 4G
В Камышине достроили здание новой школы
На западе Волгограда сдали в эксплуатацию еще две дороги после ремонта
Под Астраханью на трассе сломался автобус: 30 пассажиров спасали от мороза
На поддержку волгоградских бизнесменов из бюджета выделят 90 миллионов рублей
Как таксист спас от аферистов сбережения волгоградской старушки
На астраханской трассе перевернулась «Лада»: пять человек в больнице
На набережной Волгограда заливают подпорные стены
На западе Волгограда молодой водитель на «десятке» протаранил цементовоз
Пятнадцать волгоградцев отправляют служить в Кремль
В Волгограде поймали краснодарского мошенника, разыскиваемого 17 лет
Доплаты на первенцев уже получили три тысячи волгоградок
В Волгограде в сквере у завода «Красный Октябрь» сделают новые дорожки и фонари
Под Астраханью 37-летний мужчина попал под грузовой поезд
В Астрахани юноши изнасиловали женщину и выбросили ее со второго этажа
Волгоградцы строят бизнес на кредитах: взяли в банках уже 120 миллиардов рублей
Болеслав и Милалика: волгоградцы выбирают редкие имена для новорожденных
Глава Волгограда избавил жителей Краснооктябрьского района от огромных луж во дворе
В Волгограде чиновник два года покрывал нелегальных добытчиков песка