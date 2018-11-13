Двух волгоградцев отправили в колонию за подставные ДТП с элитными иномарками

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-13T18:08:34+03:00

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Сегодня, 13 ноября, Волгоградский областной суд своим решением отправил в колонию двух приятелей - Сергея Поветкина и Сергея Рублева, которые занимались подставными ДТП. Им дали 5,5 лет на двоих.

Эти товарищи решили устроить «бизнес» на липовых авариях. С мая 2013 года по июнь 2014 года в одним из своих знакомых они инсценировали ДТП с дорогостоящий авто бизнесс-класса, и даже умудрились получить за него страховку - более 6 миллионов рублей.

Позже они пытались таким же образом заработать еще одну страховую выплату - за подставную аварию с эксклюзивным спорткаром. Намеревались получить минимум 16 миллионов рублей. Но до конца довести задуманное не удалось.

в ходе следствия всплыло еще одно мошенничество на счету Поветкина: он продал дагестанцу дорогой внедорожник за 3,7 миллионов рублей. Но позже вскрылось, что на авто изменен идентификационный номер. Машину у владельца изъяли.

Свою вину мошенники не признали. Но сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области собрали неопровержимые доказательства их афер.

Центральный райсуд приговорил Поветкина к 3 годам колонии общего режима, Рублеву дали 2,4 года. Они попытались оспорить по их мнению суровый приговор, и просили их оправдать. Но Волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения.

Приговор вступил в законную силу, уточняют в областной прокуратуре.