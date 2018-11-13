2018-11-13T16:16:01+03:00
Общество

Миллион пассажиров обслужил аэропорт Волгограда

Летают самолетами в этом году на 13% больше
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Волгоградцы стали чаще летать.Волгоградцы стали чаще летать.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

То ли волгоградцы стали чаще летать самолетами, то ли прошедший чемпионат мира посодействовал, но воздушная гавань города-героя в 2018 году обслужила уже миллион пассажиров. При этом за десять месяцев прошлого года таковых было на 13% меньше. Только в октябре 2018 Международный аэропорт Волгоград принял и отправил 1017 рейсов. Значит, в среднем каждый день у нас приземлялись 17 воздушных лайнеров. Показатель вырос на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Через волгоградский аэропорт в октябре прошли почти 99 тысяч пассажиров, увеличился пассажиропоток на 9%. Правда, летать стали больше лишь за счет внутренних линий.

- Авиакомпания Utair запустила рейсы в Минеральные воды, «Азимут» - в Ростов-на-Дону, - рассказали «КП-Волгоград» в Международном аэропорту Волгограда. – Каждый день стали летать самолеты в Санкт-Петербург, а количество рейсов в Москву увеличилось с восьми до одиннадцати раз в день.

Так что почти 88 тысяч пассажиров воспользовались рейсами в пределах страны. И лишь 11 013 человек - международными авиаперелетами. Здесь даже процента роста не набралось. А вот объем грузовых перевозок и почты упал в октябре 2018 на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Переправили воздушным путем лишь 134 тонны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы стали реже умирать от рака и в авариях
Двух волгоградцев отправили в колонию за подставные ДТП с элитными иномарками
Волгоградец победил в дизайнерском конкурсе Эрмитажа
Волгоградка отдала мошеннику полтора миллиона рублей
Волгоградцы переходят в сеть 4G
В Камышине достроили здание новой школы
На западе Волгограда сдали в эксплуатацию еще две дороги после ремонта
Под Астраханью на трассе сломался автобус: 30 пассажиров спасали от мороза
На поддержку волгоградских бизнесменов из бюджета выделят 90 миллионов рублей
Как таксист спас от аферистов сбережения волгоградской старушки
На астраханской трассе перевернулась «Лада»: пять человек в больнице
На набережной Волгограда заливают подпорные стены
На западе Волгограда молодой водитель на «десятке» протаранил цементовоз
Пятнадцать волгоградцев отправляют служить в Кремль
В Волгограде поймали краснодарского мошенника, разыскиваемого 17 лет
Доплаты на первенцев уже получили три тысячи волгоградок
В Волгограде в сквере у завода «Красный Октябрь» сделают новые дорожки и фонари
Под Астраханью 37-летний мужчина попал под грузовой поезд
В Астрахани юноши изнасиловали женщину и выбросили ее со второго этажа
Волгоградцы строят бизнес на кредитах: взяли в банках уже 120 миллиардов рублей
Болеслав и Милалика: волгоградцы выбирают редкие имена для новорожденных
Глава Волгограда избавил жителей Краснооктябрьского района от огромных луж во дворе
В Волгограде чиновник два года покрывал нелегальных добытчиков песка