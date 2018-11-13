Миллион пассажиров обслужил аэропорт Волгограда

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-13T16:16:01+03:00

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То ли волгоградцы стали чаще летать самолетами, то ли прошедший чемпионат мира посодействовал, но воздушная гавань города-героя в 2018 году обслужила уже миллион пассажиров. При этом за десять месяцев прошлого года таковых было на 13% меньше. Только в октябре 2018 Международный аэропорт Волгоград принял и отправил 1017 рейсов. Значит, в среднем каждый день у нас приземлялись 17 воздушных лайнеров. Показатель вырос на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Через волгоградский аэропорт в октябре прошли почти 99 тысяч пассажиров, увеличился пассажиропоток на 9%. Правда, летать стали больше лишь за счет внутренних линий.

- Авиакомпания Utair запустила рейсы в Минеральные воды, «Азимут» - в Ростов-на-Дону, - рассказали «КП-Волгоград» в Международном аэропорту Волгограда. – Каждый день стали летать самолеты в Санкт-Петербург, а количество рейсов в Москву увеличилось с восьми до одиннадцати раз в день.

Так что почти 88 тысяч пассажиров воспользовались рейсами в пределах страны. И лишь 11 013 человек - международными авиаперелетами. Здесь даже процента роста не набралось. А вот объем грузовых перевозок и почты упал в октябре 2018 на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Переправили воздушным путем лишь 134 тонны.