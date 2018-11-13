2018-11-13T14:40:13+03:00
Звезды

Волгоградец победил в дизайнерском конкурсе Эрмитажа

Серьк Черкесов «замахнулся» на Мадонну и выиграл Hermitage Design Contest [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Эрмитажа.Фото с сайта Эрмитажа.
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В Главном штабе Эрмитажа подвели итоги конкурса авторских принтов Hermitage Design Contest. Более тысячи работ из России и стран СНГ прислали на этот конкурс дизайнеры, художники и иллюстраторы. Жюри, в состав которого вошли директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор питерского института имени Репина Семен Михайловский и музыкант и художник Сергей Шнуров, отобрали 20 работ. Из них путем онлайн голосования выбрали пять лучших. В эту «пятерку» попал и волгоградец Серьк (Сергей) Черкесов.

Черкесов в культурной волгоградской среде человек известный. Он является главным дизайнером уникального проекта «Извините, Вы не видели Лосева?». И вообще он личность неординарная. Например, на этот конкурс он представил работу - принт известного полотна Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» (который, к слову, хранится в Эрмитаже).

- Все получилось! Моя работа уникальна тем, что выполнена в редкой для России технике dots-art, - поясняет Сергей.

Победа дает ему право сотрудничества с компанией Rich Propellers в рамках создания дизайнерской серии одежды и аксессуаров.

Дизайнер на своей страничке поблагодарил всех, кто его поддержал и добавил:

- Все средства, полученные в результате этого сотрудничества, я намерен направить на лечение онкобольных детишек.

Волгоградец выиграл конкурс Эрмитажа - Экология и искусство.

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