Волгоградка отдала мошеннику полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-13T13:55:31+03:00

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Сколько ж еще раз надо предупредить волгоградцев, чтоб они не верили обещаниям и не переводили деньги непонятно куда?! Сколько ж еще наших доверчивых людей обманут, прежде, чем волгоградцы научатся перепроверять информацию?! Вот еще одна наивная женщина пополнила число жертв мошенников. Причем, эта 45-летняя барышня умудрилась превзойти всех товарищей по несчастью - она отдала аферисту 1 миллион 600 тысяч рублей!

Когда волгоградка поняла, что ее обманули, пришла в полицию. Правоохранителям она рассказала, что в течение двух месяцев - сентябрь-октябрь 2018-го - неизвестный в сети предлагал ей зарабатывать на интернет-бирже. Жертва сама перечисляла мошеннику деньги, якобы для ставок. Но не получила ни проценты, ни свои сбережения обратно. А незнакомец просто перестал выходить на связь. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

В полиции Волгограда, конечно же, завели уголовное дело по статье

«Мошенничество». И принялись искать афериста. Но стражи порядка еще раз призывают: граждане, будьте более бдительными!