2018-11-13T13:26:38+03:00
Общество

Волгоградцы переходят в сеть 4G

Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги технического развития
Инна ФОМИЧЕВА
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По данным оператора мобильной связи Tele2 по итогам 10 месяцев 2018 года 78% жителей Волгоградской области имеют доступ к 4G сети. При этом развиваются сети региона всех поколений: за год число объектов связи с поддержкой 3G увеличилось на 24%, а 4G – в два раза. В результате сеть 3G доступна 89,3% населения области, 4G - 78,3%.

Расширяется зона действия высокоскоростного интернета, а, следовательно, растет число интернет-пользователей и трафик в сети. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пользователей интернета увеличилось в полтора раза. При этом растет популярность передачи данных в сети 4G: число пользователей здесь выросло в 2,4 раза.

Трафик в сети 4G также растет: по сравнению с прошлым отчетным периодом объем потребляемых данных увеличился в 8 раз. Трафик во всех сетях при этом вырос в два раза, а трафик на одного абонента – в полтора раза.

При этом темпы роста 4G-трафика в Волгоградской области самые высокие на Юге (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край и республика Адыгея). Общее число интернет-пользователей в макрорегионе выросло на 22%, а в сети 4G - на 88%. Общий трафик вырос на 85%, в сети 4G - почти в 4 раза.

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