2018-11-13T13:12:34+03:00
Общество

В Камышине достроили здание новой школы

Осталось выполнить внутренние отделочные работы и привести в порядок территорию вокруг
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Еще одна новая школа совсем скоро распахнет свои двери. В Камышине, где впервые за долгие годы, возводят новое образовательное учреждение, ждут этого момента с нетерпением. Пока, все идет по графику и строители до холодов успели завершить общестроительные работы.

- Кровля готова, к зданию подвели все наружные коммуникации, окна стоят, сейчас стеклят входную группу и облицовывают гранитом два парадных крыльца. Дальше останутся только работы внутри здания, - говорят в региональном комитете строительства.

Работы, конечно, еще много. Надо провести все внутренние коммуникации, выполнить отделочные работы, и благоустроить территорию вокруг (хотя это, наверно, уже будут делать в следующем году). Кстати, открытие новой школы запланировано как раз на 2019 год.

Напомним, впервые в регионе с 1993 года (когда была сдана последняя школа в Волжском) начали строить школы, как говорят, с нуля. Уже заработала «Долина знаний» в Советском районе Волгограда, на очереди школа в Камышине, и в Волжском.

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