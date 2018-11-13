На западе Волгограда сдали в эксплуатацию еще две дороги после ремонта

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-13T13:02:03+03:00

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Сегодня комиссия, которая принимает у дорожных подрядчиков выполненную работу, убедилась, что асфальт по улицам Симонова и 8 Воздушной Армии уложили качественно. Замерили и толщину покрытия, и угла уклона дорожного полотна, проверили, чтобы канализационные люки и решетки ливнеприемников были вровень с дорогой.

- Дорожное полотно соответствует всем техническим нормативам государственных стандартов, - заключили проверяющие.

Напомним, эти улицы ремонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». И, кстати, обе попали в список на ремонт в последний момент, благодаря сэкономленным на торгах средствам.

Здесь уложили более полутора километров нового асфальта (общей площадью порядка 22 тысяч квадратных метров). Теперь жители микрорайона «Семь ветров» могут беспрепятственно (а не по ямам да ухабам) добраться на Вторую и Третью Продольные магистрали. Сделали и подъезд к больничному комплексу, объединяющему Детскую областную больницу, больницу скорой помощи № 25 и госпиталь ветеранов войн.

Осталось комиссии принять последние три улицы после ремонта. 59, напомним, уже приняли в эксплуатацию.