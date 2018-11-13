Под Астраханью на трассе сломался автобус: 30 пассажиров спасали от мороза

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-13T12:33:23+03:00

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30 человек оказались ночью на морозе в степи, и если б не спасатели, неизвестно чем закончилось бы их путешествие. А все из-за того, что автобус, который направлялся из Волгограда в Дербент, сломался в пути.

ЧП случилось на 1163 километре федеральной трассы Р-22 в Енотаевском районе Астраханской области. Примерно в десять часов вечера спасателям поступило сообщение о том, что пассажирский автобус «Setra» стоит на обочине дороги и не может ехать из-за серьезной поломки.

Спасатели, оценив на месте проблематичность поломки, решили временно отвести людей в населенный пункт Пришиб - ближайший к месту ЧП. Там в сельском доме культуры людей и разместили. И даже организовали питание.

По данным на час дня 13 ноября несчастные пассажиры до сих пор находятся в Пришибе.

Как пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области, люди ждут замену сломанному автобусу, который должен предоставить перевозчик. Предварительно к 15.00 пассажирам пригонят новый автобус и они продолжат путь следования.