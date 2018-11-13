2018-11-13T12:21:29+03:00
Экономика

На поддержку волгоградских бизнесменов из бюджета выделят 90 миллионов рублей

Деньги пойдут представителям малого и среднего бизнеса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бизнес в волгоградской области развивается пока слабенько, что уж скрывать. Своих денег у бизнесменов не хватает, берут большие кредиты, и едва сводят концы с концами. Чтобы поддержать предпринимателей в волгоградской казне на 2019 год предусмотрели 90 миллионов рублей. Деньги пойдут представителям малого и среднего бизнеса. Кстати, это в полтора раза больше, чем направили на эти цели в 2018-м году.

Еще сто миллионов рублей выделят на финансирование регионального фонда развития промышленности. В этом Фонде бизнесмены, которые реализуют новые проекты или модернизируют производственное оборудование, могут получить кредиты на льготных условиях.

Для справки: сейчас в Волгоградской области действуют порядка 28,9 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Каждый четвертый работающий житель региона занят именно в этой сфере. В этом году по финансовым итогам ожидают, что оборот малых и средних предприятий составит 628,3 миллиардов рублей или 105% к прошлому году.

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