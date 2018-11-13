Как таксист спас от аферистов сбережения волгоградской старушки

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-13T12:04:59+03:00

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78-летней пенсионерке из Жирновского района Волгоградской области надо до конца дней благодарить случайного таксиста, который спас все ее сбережения.

12 ноября 36-летний мужчина пришел в полицию и рассказал о необычной просьбе, с которой к нему обратился неизвестный. На мобильный телефон таксиста позвонил незнакомец и попросил забрать деньги по указанному адресу в Жирновске. Пообещал за эту услугу неплохие «чаевые» - 2 тысячи рублей. Но, когда таксист получил из рук старушки крупную сумму денег, предназначенную для перевода незнакомцу, он заподозрил неладное. Переводить ничего не стал, а пошел в полицию. И слава Богу.

Оказалось, что этот телефонный мошенник позвонил бабуле, представился ее зятем и рассказал, что ввязался в драку и ему грозит уголовная ответственность, решить «проблему», мол, можно за 50 тысяч рублей. Пенсионерка поверила и, конечно же, согласилась на все условия афериста. Спасибо таксисту: деньги бабушке вернули, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Мошенника ищут.

А бдительного таксиста в полиции решили номинировать на конкурс «Народный дозор».