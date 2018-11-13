На астраханской трассе перевернулась «Лада»: пять человек в больнице

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-13T11:45:01+03:00

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Опять беспечность водителя едва не стоила пяти астраханцам жизней. По вине 35-летнего гражданина Республики Узбекистан произошло жуткое ДТП на трассе Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань». Он уснул за рулем.

Именно этот узбек был за рулем «Лады Ларгус», в которой помимо него ехали еще четверо. Ехали они из Черноярского района. На 1352-м километре трассы машину вдруг занесло на обочину, и она на скорости слетела в кювет, где несколько раз перевернулась.

Сам виновник аварии отделался лишь ушибами, а вот его пассажирам повезло меньше. как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, у 42-летней женщины сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, а также подозрение на перелом шейного отдела позвоночника, и 42-летнего мужчины диагностирована сочетанная травма. В тяжелом состоянии их увезли в больницу Астрахани. Еще у одного мужчины - 1975 года рождения - сломан нос, а у 58-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма

На месте аварии работают сотрудники ДПС. По факту нарушения ПДД полиция организовала административное расследование.