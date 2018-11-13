2018-11-13T10:47:54+03:00
Общество

На набережной Волгограда заливают подпорные стены

Старые берегоукрепительные сооружения демонтировали, снесли и недостроенную эстакаду
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Здесь появятся новые подпорные стены. Фото: мэрияЗдесь появятся новые подпорные стены. Фото: мэрия
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Еще месяц назад на нижней террасе Центральной набережной Волгограда стояли недострои советских времен – причальная эстакада и пешеходный мост. Сейчас их снесли, разобрали и обветшавшие берегоукрепительные сооружения от улицы Комсомольской до стены Родимцева. На их месте начали заливать новые подпорные стены из монолитного железобетона. А в итоге к 2022 году волгоградцы должны получить обновленную набережную с парком, велодорожками, новыми фонтанами и амфитеатром.

- Сейчас идет подготовка бетонного основания. После строители начнут заливать в собранный железный каркас бетонный раствор, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. - В работе задействуют двадцать единиц спецтехники.

Основные работы по реконструкции набережной Волгограда стартуют после того, как завершат берегоукрепление. А первые результаты горожане смогут оценить уже через пару лет. Новые прогулочные зоны, несколько фонтанов, в том числе каскады, мостики-переходы с верхней террасы к амфитеатру, скейт-площадка и автостоянка, где смогут оставить свои машины волгоградцы. Все это обещают построить в течение ближайших нескольких лет. Обещают добавить и зелени, правда, после того, как вырубят старые деревья.

Недостроенную эстакаду уже снесли. Разобрали и старые берегоукрепительные сооружения. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Недостроенную эстакаду уже снесли. Разобрали и старые берегоукрепительные сооружения.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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