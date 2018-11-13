2018-11-13T09:06:33+03:00
Происшествия

На западе Волгограда молодой водитель на «десятке» протаранил цементовоз

18-летний виновник ДТП получил сотрясение мозга
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Два 18-летних парня получили травмы в результате аварии, которая произошла вечером - примерно в 19.45 - 12 ноября в Дзержинском районе Волгограда. Причем в больнице они оказались по вине одного из них - неопытный еще 18-летний водитель не смог среагировать на сложную дорожную обстановку и влетел в грузовик.

Молодые люди ехали на «десятке» по улице Краснополянская в сторону улицы Рузаева. На перекрестке с проспектом Дорожников, юный водитель не пропустил «МАЗ-5516А5-347» и врезался в него почти на полном ходу. Силы цементовоза и легковушки, как вы понимаете, были не равны. «Десятку» буквально расплющило об грузовик.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, оба 18-летних парня (водитель-виновник и его пассажир), которые находились в легковушке, увезли в больницу с сотрясением мозга и травмами. 27-летний водитель цементовоза не пострадал.

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