2018-11-13T08:49:42+03:00
Политика

Пятнадцать волгоградцев отправляют служить в Кремль

Этих ребят отобрали в Президентский полк
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Каждый год лучших из новобранцев отбирают для службы в элитные войска. Но наиболее почетное, случить в Президентском полку. Туда идут служить только самые-самые. В ходе нынешнего осеннего призыва для службы в кремле отобрали и 15 волгоградских парней. Из двух тысяч молодых людей, которых сейчас планируют призвать для прохождения срочной службы в армию.

- Они отобраны военным комиссариатом в соответствии с предъявляемыми требованиями по физической подготовке, психической устойчивости и образованию, - отчитываются в пресс-службе Южного военного округа.

14 ноября в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде пройдет торжественная отправка этих новобранцев в Москву. Мальчишки удостоены большой чести: они будут охранять объекты Московского кремля, нести службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, и охранять другие государственные объекты.

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