В Волгограде поймали краснодарского мошенника, разыскиваемого 17 лет

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-13T08:26:28+03:00

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В Волгограде задержали 47-летнего воришку из Краснодарского края, который 17 лет находился в федеральном розыске. Причем поймали случайно, он опять проворовался.

А началась эта история еще в 2001 году в городе Новоросийск. Там тогда еще 30-летний мужчина мошенническим путем сдал в ломбард машину своего товарища. Забрал вырученные деньги и скрылся в неизвестном направлении. Объявили в розыск, но поиски не увенчались успехом.

Но, как теперь выяснилось, с 2014 года он находился в Волгограде. Познакомился тут с женшиной, придумал себе вымышленное имя и историю о том, как потерял паспорт. Так и жил 4 года. Пока на днях его не задержали по подозрению в краже. Он и в полиции стал твердить присвоенное имя. Подтверждала это и его волгоградская жена. Но полицейских не обманешь. Эксперты - криминалисты регионального Главка МВД пробили по базе его отпечатки пальцев и поняли, что задержанный тот самый мошенник, которого разыскивают уже 17 лет. Отпираться под такими весомыми аргументами уже не было смысла и мужчина во всем признался.

12 ноября преступника передали коллегам в Краснодарский край - инициаторам розыска, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.