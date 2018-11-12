2018-11-12T17:31:46+03:00
Общество

Доплаты на первенцев уже получили три тысячи волгоградок

Ежемесячно они получают по 9 664 рубля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Получают президентскую выплату только те, у кого доход семьи маленький.Получают президентскую выплату только те, у кого доход семьи маленький.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На данный момент уже три тысячи волгоградок, которые в этом году родили своих первенцев, получают ежемесячное пособие, так называемую - президентскую выплату. В общей сложности им уже выплатили более 192 миллионов рублей.

Напомним, это федеральное пособие начали платить с 1 января 2018 года. Такую инициативу ввел Президент России Владимир Путин. Эти выплаты получают те, чей среднедушевой доход в семье не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума (для трудоспособного населения). сумма разнится в регионах, в зависимости от этого минимума. В Волгоградской области сумма пособия составляет 9 664 рубля.

В региональном комитете соцзащиты населения напоминают: чтобы оформить пособие, родители должны обратиться в учреждение соцзащиты по месту жительства или МФЦ с пакетом документов.

Полный перечень волгоградцы могут узнать, позвонив по телефонам «горячей линии»: 30-81-79 или 30-81-62.

С 1 января 2019-го, к слову, в волгоградской области увеличится сумма единоразового пособия при рождении первого ребенка до 50 тысяч рублей. И получить ее смогут женщины в возрасте до 24 лет.

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