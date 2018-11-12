2018-11-12T17:07:29+03:00
Общество

В Волгограде в сквере у завода «Красный Октябрь» сделают новые дорожки и фонари

Городская администрация подготовит эскиз благоустройства
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградские власти всерьез решили взяться за завод «Красный Октябрь»: порядок намерены навести как внутри, так и снаружи. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании, где обсуждали проблемы предприятия и пути их решения, потребовал благоустроить территорию вокруг. Глава Волгограда Виталий Лихачев ответил «Есть!» и уже в ближайшее время сотрудники гордепартамента по градостроительству и архитектуре подготовят эскиз, по которому будут обновлять сквер у завода.

Сейчас сотрудники МБУ ЖКХ «Краснооктябрьского района» обрезают сухостой и вычищают сквер от мусора. В планах - полностью заменить покрытие на тротуарных дорожках и установить новые фонари.

- Проект реконструкции обязательно обсудим с жителями. Вместе разработаем дендроплан - по озеленению сквера. Но реализовывать его будем уже в следующем году, - отметил Лихачев.

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Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» признан банкротом. На предприятии временно остановлено производство. Однако власти региона и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявляют, что заинтересованы в том, чтобы завод продолжал работать (подробности).

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