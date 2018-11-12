Под Астраханью 37-летний мужчина попал под грузовой поезд

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-12T16:39:08+03:00

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Опять это русское «авось»: авось проскочу, авось успею… Не успел. Мужчина хотел перебежать через железнодорожные пути перед приближающимся поездом, но не учел, что грузовой состав мчится быстро и тормозной путь у него очень длинный.

ЧП случилось 9 ноября примерно в два часа дня на 371 километре перегона станций «Линейная – разъезд № 3», расположенного в Наримановском районе Астраханской области. Как рассказал машинист, мужчина выбежал на рельсы прямо перед поездом. Он пытался избежать наезда, но из-за небольшого расстояния до пешехода, это сделать не удалось.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СУ СК РФ организовали доследственную проверку на данному факту. Они уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили судмедэкспертизу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.