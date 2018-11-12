В Астрахани юноши изнасиловали женщину и выбросили ее со второго этажа

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-12T16:14:00+03:00

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Им всего по 18 лет, а они уже преступили черту, отделяющую людей от нелюдей. Этих астраханских парней признали виновными сразу по четырем статьям: за убийство, за изнасилование, совершенное группой лиц, за насильственные действия сексуального характера, за кражу.

Даже видавшие виды следователи, собирая факты и улики по совершенным ими преступлениям, были шокированы. Они выяснили, что в августе этого года эти парни распивали спиртное в недостроенном доме в Трусовском районе Астрахани вместе со своей 56-летней знакомой. Во время застолья между ними завязался конфликт, юноши сначала жестоко избили женщину, потом в бессознательном ее состоянии изнасиловали, после чего выбросили ее тело из окна второго этажа. Астраханка скончалась на месте от полученных травм.

Когда убийство вскрылось, парни уже успели сбежать. Их объявили в федеральный розыск. И нашли. Они скрывались в Казани.

В ходе следствия также вскрылся факт кражи, совершенной одним из подростков.

Прокуратура утвердила из обвинительные заключения, а суд Трусовского района приговорил одного к 10 годам колонии общего режима, а второго - к 9 года и 10 месяцам также колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, -уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.