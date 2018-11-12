Волгоградцы строят бизнес на кредитах: взяли банках уже 120 миллиардов рублей
Волгоградская область - бедный регион, собственных средств не хватает, чтобы развивать бизнес, поэтому волгоградцы активно берут кредиты. Причем так активно, что уже набрали больше всех в Южном федеральном округе. Как рассказали «КП-Волгоград» в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России, за 9 месяцев этого года юридические лица и индивидуальные предприниматели региона получили от банков кредитов на сумму 120,3 миллиардов рублей. Во-первых, это на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во-вторых, рост кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в нашем регионе был максимальным в ЮФО и заметно опередил общероссийский показатель (8,9%).
По данным Банка России, активнее всего в нашей области берут кредиты предприятия, работающие в сфере обрабатывающей, химической и металлургической промышленности, а также в пищевом производстве и в сельском хозяйстве. В совокупности они взяли более 80 миллиардов рублей в долг у банков - это 68% всех выданных корпоративных кредитов.
Кстати, задолженность по кредитам у бизнесменов снизилась на 7% по сравнению с таким же периодов прошлого года.
- Доля просроченной задолженности субъектов МСП сократилась с 10,5% до 8,2%, - уточняют в ведомстве.