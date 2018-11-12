2018-11-12T14:42:23+03:00
Общество

Болеслав и Милалика: волгоградцы выбирают редкие имена для новорожденных

Но популярными все равно остаются Артем и Настя
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все равно Иванов и Полин большинство.Все равно Иванов и Полин большинство.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Это в советские времена детей называли сплошь Сашами и Наташами, сегодня же родители стараются выбрать малышу редкое и необычное имя. Модными нынче стали старорусские имена. По информации отделов ЗАГСов муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области сейчас популярны среди новорожденных мальчиков имена - Иван, Кирилл, Михаил, Артем, а среди девочек - Полина, София, Мария, Алена и Анастасия.

Но есть и те волгоградцы, кто в погоне за модой выбирает деткам ну уж совсем вычурные и эксклюзивные имена. Например, за последние месяцы в Волгограде родились Адам, Болеслав, Макарий, Самуил, Терентий и Тихон, а также Есения, Милалика, Мирослава, Раяна, Руслана.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете соцзащиты населения, мальчиков в ноябре появилось на свет больше, чем девочек: 168 против 158-ми. Всего 326 детей. Среди них одна тройня и четыре двойни.

В областном комитете напоминают, что сейчас в регионе действует 19 мер социальной поддержки семей с детьми. А ноябрь уже в третий раз объявлен Месяцем пропаганды семейных ценностей и традиций.

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