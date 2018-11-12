2018-11-12T14:10:10+03:00
Общество

Глава Волгограда избавил жителей Краснооктябрьского района от огромных луж во дворе

Двор затапливало после каждого дождя
Ангелина КОРОБКО
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Об этой проблеме жители домов 13 и 15 по улице Пельше рассказали Виталию Лихачеву, когда он в октябре приехал принимать после ремонта дорогу. Новый асфальт на улице Пельше людям понравился, а вот с внутридворовым проездом у них настоящая беда. Из-за просадки грунта после каждого дождя или таяния снега во дворе образовывались огромные лужи. Выбраться из подъезда в дождливую погоду можно было разве что в высоких резиновых сапогах.

Лихачев поручил подрядчику, который ремонтировал улицу Пельше, устранить и эту проблему. Много сил и денег не потребовалось – рабочие ООО «Астрол-ДСК» сняли верхнюю часть асфальта и сделали водосливной лоток. Теперь вода не будет застаиваться во дворе.

Напомним, улица Пельше стала последней дорогой, которую отремонтировали в Волгограде в 2018 году. Дорожный ремонт продолжится уже весной, когда установится хорошая для этих работ погода.

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