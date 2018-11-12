2018-11-12T13:43:40+03:00
Происшествия

В Волгограде чиновник два года покрывал нелегальных добытчиков песка

Сотрудник облкомприроды получал взятки за бездействие
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Два года ушлые бизнесмены нелегально добывали песок прямо в Волгограде.Два года ушлые бизнесмены нелегально добывали песок прямо в Волгограде.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волгограде на взяточничестве погорел сотрудник регионального комитета природных ресурсов. Два года этот чиновник закрывал глаза на бездумную добычу песка в Кировском и Советском районах Волгограда. Ушлые бизнесмены прямо в городе обустроили нелегальные карьеры и уничтожали природу прямо под носом у властей. Нагло зарабатывая на миллионы, тоннами выгребая песок в котлованах.

Правоохранители сначала накрыли нелегальных «копальщиков». А потом задержали и их 54-летнего покровителя. Им оказался консультант отдела надзорного органа в сфере природных ресурсов лесного хозяйства Волгоградской области. Чиновник регулярно получат от них деньги за молчание, и предупреждал о грядущих проверках. На этом он «заработал» более 115 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Как раз при получении очередного «транша» в 20 тысяч рублей его и задержали сотрудники УЭБиПК Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.

На задержанного уже завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Свою вину он уже полностью признал. Ведется расследование, - уточняют в СУ СК по региону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы строят бизнес на кредитах: взяли банках уже 120 миллиардов рублей
Болеслав и Милалика: волгоградцы выбирают редкие имена для новорожденных
Глава Волгограда избавил жителей Краснооктябрьского района от огромных луж во дворе
В Волжском пенсионер изнасиловал 11-летнюю школьницу на рыбалке
В Камышине 16-летний парень умер в гостях у друга
В Волжском сотрудница банка украла у клиентов сто тысяч рублей
Волгоградца, обманувшего страховщиков на 15 миллионов рублей, отправили в колонию
На юге Волгограда водитель сбил парня и сбежал
В Волгограде оштрафовали турецкую авиакомпанию за брошенных пассажиров
Подробности смертельной аварии под Волгоградом: младшему их трех погибших было 24 года
Волгоградцы из-за долгов УК переходят на прямые договора
Волгоградца на «Пежо» поймали с марихуаной
Первый снег и метель: в Волгоградскую область пришли морозы
Волгоградский стадион остается лидером по посещаемости в ФНЛ
В Волгограде «Ротор-2» разгромил «Химик» со счетом 5:2
Турецкий прогулялся вдоль Волги и назвал Волгоград футбольной столицей
В Волгоградской области в улетевшей в кювет «четырнадцатой» погибли три человека
В центре Волгограда загорелся «Пежо»
В области метель, в Волгограде – ветер и морозы до -8°С градусов
В Волгограде станет светлее на улицах Неждановой, Ангарской, Краснополянской и Казахской
В Волгоградской области два водителя сбежали с места аварии, бросив сбитых ими людей
Волгоградских полицейских отблагодарили за поимку воров, укравших трактор за 2,5 миллиона рублей
Тренер «Ротора» об игре с курским «Авангардом»: Игра была качественная