В Волгограде чиновник два года покрывал нелегальных добытчиков песка

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-12T13:43:40+03:00

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В Волгограде на взяточничестве погорел сотрудник регионального комитета природных ресурсов. Два года этот чиновник закрывал глаза на бездумную добычу песка в Кировском и Советском районах Волгограда. Ушлые бизнесмены прямо в городе обустроили нелегальные карьеры и уничтожали природу прямо под носом у властей. Нагло зарабатывая на миллионы, тоннами выгребая песок в котлованах.

Правоохранители сначала накрыли нелегальных «копальщиков». А потом задержали и их 54-летнего покровителя. Им оказался консультант отдела надзорного органа в сфере природных ресурсов лесного хозяйства Волгоградской области. Чиновник регулярно получат от них деньги за молчание, и предупреждал о грядущих проверках. На этом он «заработал» более 115 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Как раз при получении очередного «транша» в 20 тысяч рублей его и задержали сотрудники УЭБиПК Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.

На задержанного уже завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Свою вину он уже полностью признал. Ведется расследование, - уточняют в СУ СК по региону.