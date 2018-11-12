В Волжском пенсионер изнасиловал 11-летнюю школьницу на рыбалке

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-12T13:02:37+03:00

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Этому пенсионеру из Волжского 64 года: ему б уже о плюшках с чаем думать, а он на ребенка позарился. Не остановило пожилого извращенца даже то, что девочке всего 11 лет.

Случилось это 9 июля 2018-го в Средней Ахтубе. Пенсионер пришел на берег ерика порыбачить. Установил палатку и закинул удочку. И вдруг в какой-то момент увидел девчонку - дочь своего приятеля, проживающего неподалеку. Воспользовавшись тем, что школьница его знает, и не испугалась общения, он заманил ребенка в палатку, где изнасиловал в извращенной форме. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Испуганная девочка долгие месяцы хранила эту тайну, боясь признания. и только в школе в доверительной беседе с педагогом малышка вдруг созналась. Учитель тут же сообщила об этом в правоохранительные органы.

Следователи задержали 64-летнего педофила. Его обвинили по двум статьям «изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Суд назначил ему суровое наказание: следующие 12 лет пенсионер проведет в колонии строгого режима.