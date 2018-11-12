В Камышине 16-летний парень умер в гостях у друга

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-12T12:20:36+03:00

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В пятницу, 9 ноября, в Камышине Волгоградской области умер 16-летний парень. Подросток пришел в гости к другу, где ему неожиданно стало плохо. Ребята находились в квартире одни – взрослых в это время не было дома. Они не знали, как помочь другу, но сразу вызвали «скорую помощь». Увы, медики также оказались бессильны.

- Прибывшие на место медики вытащили у парня из горла кусок мяса, провели реанимационные действия, но спасти 16-летнего подростка им не удалось, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Камышинского СО СУ СКР по региону Сергей Наумов.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели подростка.

Известно, что умер он стремительно, никаких признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили. По предварительным данным, парень подавился, еда заблокировала дыхательные пути и он умер от удушья.

Точную причину смерти предстоит установить экспертам.