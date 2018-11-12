В Волжском сотрудница банка украла у клиентов сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-12T12:06:27+03:00

Девушка вносила фиктивные данные в программу, что якобы отдала деньги клиентам, а сама забирала суммы себе. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Волгоградские правоохранители задержали 28-летнюю волжанку - бывшую сотрудницу банка. Ее обвиняют в воровстве денег у клиентов финучреждения.

Вот так человек положил деньги в банк, а с его счета в неизвестном направлении исчезли десятки тысяч рублей. Стали разбираться и вышли на молодую сотрудницу. Как установили следователи сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с коллегами-следователями из Волжского, эта женщина украла у клиентов более 100 тысяч рублей.

При закрытии счетов вкладчиков и переводе их денег на другие счета, она вносила «липовые» данные в программу о том, что якобы часть денег выдавала им наличными. Потом эту сумму она обналичивала и переводила на свой счет. Установили как минимум двух пострадавших.

Волжанка уже во всем на допросе созналась. Оправдывалась, мол, срочно нужны были деньги на погашение ее кредитов.

На данный момент она большую часть украденных денег клиентам банка вернула. Но от ответственности это ее не избавит. На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Сейчас она находится на подписке о невыезде.