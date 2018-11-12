2018-11-12T11:48:34+03:00
Происшествия

Волгоградца, обманувшего страховщиков на 15 миллионов рублей, отправили в колонию

За признание своей вины и сотрудничество ему дали всего 2 года и 10 месяцев колонии общего режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Правда, деньги аферисты так и не получили. Их мошенническую схему раскрыли.Правда, деньги аферисты так и не получили. Их мошенническую схему раскрыли.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Волгограде сотрудники страховой компании и следователи смогли раскрыть просто «уникальную» аферу, которую пытались провернуть два местных бизнесмена. Они доказали, что мужчины-мошенники, и пытались обмануть страховщиков на 15 миллионов рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, два товарища подделали документы о покупке 14 тысяч металлических резцов для токарных станков. По этим «липам» застраховали товар на 15 миллионов рублей, и инсценировали его отправку в Казань. И, такое совпадение: в пути (в Саратовской области) товар пропал вместе с «КАМАЗом». Они обратились в саратовскую полицию с заявлением о краже машины неизвестными. Местные следователи даже завели по данному факту уголовное дело. А пока шло следствие, аферисты пошли в страховую компанию требовать компенсацию.

Не получив деньги по претензии, они обратились в Арбитражный суд и выиграли его. Но юристы волгоградского филиала страховой компании, еще раз перепроверив все документы, усомнились в их подлинности. Они не только обжаловали решение суда, но и обратились к правоохранителям.

Волгоградские следователи вместе с сотрудниками УЭБиПК подтвердили фиктивность сделки и задержали аферистов.

Один из мошенников - 33-летний волгоградец - свою вину под натиском таки признал и согласился сотрудничать со следствием. Его дело выделили в отдельное производство. Сегодня суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

- Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении его сообщника еще продолжается, - уточняют в ведомстве.

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