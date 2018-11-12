2018-11-12T10:12:06+03:00
Происшествия

На юге Волгограда водитель сбил парня и сбежал

Виновника поймали, и обещают строго наказать
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Страшно, когда из-за безумных водителей под колесами оказываются пешеходы, но еще страшнее, когда эти горе-шоферы бросают пострадавших на месте ДТП. Бросают умирать, спасая свою «шкуру». Вот еще один такой случай произошел в Красноамрейском районе Волгограда 12 ноября.

Это случилось примерно в половине шестого утра. 26-летний парень (тоже, надо сказать нарушитель) стоял на проезжей части напротив дома № 5 «А» проспекте Героев Сталинграда. В этот момент другой молодой человек 24 лет на своем «Датсун Он-До» сдавал задним ходом по дублирующей улице. Ехал со стороны улицы Фадеева в сторону проспекта Канатчиков. И не заметил на дороге пешехода. Он сбил его и уехал. Специально, или он не заметил происшедшего, теперь выясняют правоохранители.

Далеко сбежать виновнику не удалось его задержали. И теперь он все равно будет отвечать по всей строгости закона. А пострадавшего пешехода доставили в больницу в травмами..

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