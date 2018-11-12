2018-11-12T10:00:46+03:00
Общество

В Волгограде оштрафовали турецкую авиакомпанию за брошенных пассажиров

Самолет вынужденно сел в волгоградском аэропорту, но о людях никто не позаботился
Наталья ГЛАЗУНОВА
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8 часов пассажиры самолета сидели голодные на чемоданах в аэропорту и никто о них не позаботился.8 часов пассажиры самолета сидели голодные на чемоданах в аэропорту и никто о них не позаботился.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Волгоградская транспортная прокуратура решила наказать турецкую авиакомпанию «Onur Air» за то, что она не позаботилась о своих пассажирах во время экстренной вынужденной посадки.

Случилось это еще 20 мая 2018-го. Самолет этой авиакомпании летел из Антальи в Челябинск. Во время полета пилот заметил неполадки в работе систем и был вынужден совершить экстренную посадку. Лайнер посадили в ближайшем аэропорту - в Волгограде. Приземлился самолет благополучно, правда, рейс пришлось задержать на восемь часов для устранения неполадок. И все вроде без эксцессов, вот только о пассажирах никто не позаботился, пока самолет простаивал. Людям не предоставили ни питание, ни услуги хранения багажа, ни гостиницы. Пассажирам пришлось спать на чемоданах прямо в воздушной гавани, а ведь многие из них были с детками.

За это заместитель Волгоградского транспортного прокурора и завел на авиакомпанию дело об административном нарушении по статье 14.4 часть 1 КоАП РФ. А в региональном управлении Роспотребнадзора уже вынесли решение оштрафовать «Onur Air».

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