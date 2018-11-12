2018-11-12T11:27:37+03:00
Происшествия

Подробности смертельной аварии под Волгоградом: младшему их трех погибших было 24 года

Водитель не справился с управлением
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Одна нелепая и глупая ошибка водителя унесла жизни сразу троих волгоградцев. Страшная авария произошла в Жирновском районе Волгоградской области утром 12 ноября.

Примерно в 07.30 утра водитель на «ВАЗ-21140» мчался по дороге из села Медведица в сторону Жирновска. В салоне кроме него были еще четыре человека. Но даже это не заставило его ехать более аккуратно. Водитель разогнал машину так, что не справился с управлением и авто слетело сначала на обочину, а потом перевернулось в кювет.

Как сообщили «КП-Вологоград» в ГУ МВД по региону, трое пассажиров погибли на месте: 35-ти, 53-х и 24-х. Еще один пассажир остался жив, но получил множественные травмы. Сейчас за него борются медики.

А спустя десять минут после этого ДТП - примерно в 7.40, похожая авария произошла в Нехаевском районе. Там на дороге у станицы Шумилинской 58-летняя женщина не справилась с управлением, и «Тойота Таун Айс» тоже оказалась в кювете. Благо обошлось без жертв. В больницу с травмами увезли 62-летнего мужчину-пассажира иномарки.

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