Волгоградцы из-за долгов УК переходят на прямые договора

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-12T09:46:04+03:00

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К ноябрю 2018 года на прямые договоры с концессиями водо- и теплоснабжения перешли собственники 828 домов Волгограда. Из них четыре дома будут платить напрямую за тепло и горячую воду по инициативе ресурсоснабжающей организации (РСО) - из-за долгов УК. Еще три дома по той же причине перешли на прямые договорные отношения по холодной воде и водоотведению. На днях жители еще одного дома на улице Прибалтийской Краснооктябрьского района Волгограда получили уведомления о том, что с 1 декабря они будут напрямую платить поставщикам тепла и воды.

- Концессии в одностороннем порядке расторгли договоры ресурсоснабжения с управляющей компанией, копившей долги за тепло, ХВС и ГВС больше двух месяцев, - рассказали "КП-Волгоград" в компании.

Также волгоградцам разъяснили, действительно ли задолженность УК за тепло, свет, воду может стать причиной перехода на прямые договоры с поставщиком коммунальных ресурсов.

Как отмечают специалисты, в ЖК РФ заложено несколько вариантов перехода на такие договоры. 1. Собственники могут принять такое решение на общем собрании. 2. Переход произойдет автоматически, если УК более двух месяцев не платит РСО и этот факт подтвержден решением суда или актом сверки (статья 157.2 ЖК РФ). Жильцов об этом должны уведомить за месяц. Причем, если управляющая организация не передаст за это время данные для оформления платежек, РСО может запросить у жителей паспортные данные, свидетельство о праве собственности (выписку из ЕГРП); справку о составе семьи; показания индивидуальных приборов учета (при наличии). Также собственники могут выбрать другую УК, которая заключит договор с поставщиками ресурсов.