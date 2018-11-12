2018-11-12T09:46:04+03:00
Недвижимость

Волгоградцы из-за долгов УК переходят на прямые договора

Задолженность управляющих организаций может стать причиной перехода на прямые договоры с РСО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Если УК - должник, жильцы дома будут напрямую платить поставщикам ресурсов.Если УК - должник, жильцы дома будут напрямую платить поставщикам ресурсов.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

К ноябрю 2018 года на прямые договоры с концессиями водо- и теплоснабжения перешли собственники 828 домов Волгограда. Из них четыре дома будут платить напрямую за тепло и горячую воду по инициативе ресурсоснабжающей организации (РСО) - из-за долгов УК. Еще три дома по той же причине перешли на прямые договорные отношения по холодной воде и водоотведению. На днях жители еще одного дома на улице Прибалтийской Краснооктябрьского района Волгограда получили уведомления о том, что с 1 декабря они будут напрямую платить поставщикам тепла и воды.

- Концессии в одностороннем порядке расторгли договоры ресурсоснабжения с управляющей компанией, копившей долги за тепло, ХВС и ГВС больше двух месяцев, - рассказали "КП-Волгоград" в компании.

Также волгоградцам разъяснили, действительно ли задолженность УК за тепло, свет, воду может стать причиной перехода на прямые договоры с поставщиком коммунальных ресурсов.

Как отмечают специалисты, в ЖК РФ заложено несколько вариантов перехода на такие договоры. 1. Собственники могут принять такое решение на общем собрании. 2. Переход произойдет автоматически, если УК более двух месяцев не платит РСО и этот факт подтвержден решением суда или актом сверки (статья 157.2 ЖК РФ). Жильцов об этом должны уведомить за месяц. Причем, если управляющая организация не передаст за это время данные для оформления платежек, РСО может запросить у жителей паспортные данные, свидетельство о праве собственности (выписку из ЕГРП); справку о составе семьи; показания индивидуальных приборов учета (при наличии). Также собственники могут выбрать другую УК, которая заключит договор с поставщиками ресурсов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы строят бизнес на кредитах: взяли банках уже 120 миллиардов рублей
Болеслав и Милалика: волгоградцы выбирают редкие имена для новорожденных
Глава Волгограда избавил жителей Краснооктябрьского района от огромных луж во дворе
В Волгограде чиновник два года покрывал нелегальных добытчиков песка
В Волжском пенсионер изнасиловал 11-летнюю школьницу на рыбалке
В Камышине 16-летний парень умер в гостях у друга
В Волжском сотрудница банка украла у клиентов сто тысяч рублей
Волгоградца, обманувшего страховщиков на 15 миллионов рублей, отправили в колонию
На юге Волгограда водитель сбил парня и сбежал
В Волгограде оштрафовали турецкую авиакомпанию за брошенных пассажиров
Подробности смертельной аварии под Волгоградом: младшему их трех погибших было 24 года
Волгоградца на «Пежо» поймали с марихуаной
Первый снег и метель: в Волгоградскую область пришли морозы
Волгоградский стадион остается лидером по посещаемости в ФНЛ
В Волгограде «Ротор-2» разгромил «Химик» со счетом 5:2
Турецкий прогулялся вдоль Волги и назвал Волгоград футбольной столицей
В Волгоградской области в улетевшей в кювет «четырнадцатой» погибли три человека
В центре Волгограда загорелся «Пежо»
В области метель, в Волгограде – ветер и морозы до -8°С градусов
В Волгограде станет светлее на улицах Неждановой, Ангарской, Краснополянской и Казахской
В Волгоградской области два водителя сбежали с места аварии, бросив сбитых ими людей
Волгоградских полицейских отблагодарили за поимку воров, укравших трактор за 2,5 миллиона рублей
Тренер «Ротора» об игре с курским «Авангардом»: Игра была качественная