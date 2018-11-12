2018-11-12T09:21:35+03:00
Происшествия

Волгоградца на «Пежо» поймали с марихуаной

В машине нашли пакет с «травкой»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще на одного наркобизнесмена в Волгоградской области станет меньше. 35-летнего мужчину задержали с поличным (с марихуаной).

Инспекторы ДПС остановили на посту в Калачевском районе автомашину «Пежо-408». Остановили, собственно, для проверки документов. Но в ходе опроса водителя, обратили внимание, что он заметно нервничает. Тогда инспекторы решили проверить машину более тщательно. И не зря.

Служебная собака, которую позвали для обследования авто на предмет наркотиков, и обнаружила запрещенное вещество на заднем сидении.

В пакете была трава, явно похожая на коноплю. Как показала экспертиза, содержимое, действительно, ни что иное, как марихуана общим весом около 200 граммов.

На распространителя уже завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Хотя сам задержанных свою вину в перевозке наркотиков напрочь отрицает, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Грозит этому наркоторговцу до 10 лет лишения свободы.

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