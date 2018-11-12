2018-11-12T08:46:35+03:00
Общество

Первый снег и метель: в Волгоградскую область пришли морозы

Ночью температура местами по региону будет падать -14 С
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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К такому перепаду температур волгоградцы оказались не готовы.К такому перепаду температур волгоградцы оказались не готовы.Фото: Анна ШИПИЛИНА
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Утро 12 ноября встретило волгоградцев пугающими после недавнего тепла цифрами на термометре – минус 9ºС. В области местами ударили морозы до -14ºС. Такая погода сохранится на территории региона и в ближайшие дни. Обещают синоптики уже в понедельник, 12 ноября, первый снег и метель. Порывы обжигающе ледяного ветра будут достигать 20 м/с.

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, днем 12 ноября в Волгограде будет легкий мороз – до -4°С, но из-за сильного ветра ощущаться он будет как минус 15 градусов. В ночь на 13 ноября температура упадет до -8ºС, днем на градуснике во вторник будет -1...-3°С. Такая же погода с сильным ветром ожидается и в среду, 14 ноября.

Снега в Волгограде синоптики пока не обещают. А по области днем уже 12 и 13 ноября местами пройдет небольшой снег, ожидается метель.

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