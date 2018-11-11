2018-11-11T14:42:12+03:00
Звезды

Турецкий прогулялся вдоль Волги и назвал Волгоград футбольной столицей

А также речитативом исполнил песню Зыкиной на набережной перед концертом "Хора Турецкого" в Волгограде
Екатерина СИМОХИНА
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Михаил Турецкий отметил, что город преобразился. Кадр с видео.Михаил Турецкий отметил, что город преобразился. Кадр с видео.
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Сегодня, 11 ноября в Экспоцентре Волгограда выступит «Хор Турецкого». Вечером этот коллектив артистов с уникальными голосами будет удивлять поклонников исполнением хитов на разных языках мира (а поют они все – и рок, и поп, и оперу, и народные песни). А пока участники группы готовятся к концерту. Чем они занимаются в Волгограде, артисты рассказывают своим поклонникам в соцсетях.

- Здесь мой причал, и здесь мои друзья. Все, без чего на свете жить нельзя! Издалека долго течет река Волга! – исполнил речетативом песню Людмилы Зыкиной создатель и художественный руководитель группы Михаил Турецкий. - Волгоград, и мы сегодня здесь! Между прочим, футбольная столица! Волгоград преобразился!

Михаил записал это на видео и пригласил своих подписчиков в концертный зал, а Армен Григорян продемонстрировал тренажерный зал, в котором артисты планируют готовиться к концерту.

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