В Волгоградской области в улетевшей в кювет «четырнадцатой» погибли три человека

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-11T12:22:05+03:00

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Авария произошла около восьми часов утра в Жирновском районе Волгоградской области. Очевидцы увидели улетевший в кювет автомобиль и вызвали на место сотрудников ДПС. Это случилось примено в двух километрах от райцентра, на дороге Медведицкое – Жирновск. Автомобиль «ВАЗ-2114» ехал в сторону города. Еще предстоит выяснить, по какой причине водитель легковушки не справился с управлением. Авто сначала вылетело на встречку, а потом слетело с дороги и упало в кювет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на месте аварии нашли тела трех погибших. Это двое мужчин и одна женщина. Выжила только одна пассажирка, но за ее жизнь сейчас борются врачи реанимации. Известно, что автомобиль зарегистрирован в Саратовской области.

- В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших и пострадавшей, а также причины аварии, - прокомментировали в ведомстве.