2018-11-11T11:50:16+03:00
Происшествия

В центре Волгограда загорелся «Пежо»

Тушить легковушку пришлось пожарным
Екатерина СИМОХИНА
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Фото Сергея СИТНИКОВА.Фото Сергея СИТНИКОВА.
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В воскресенье, 11 ноября около полудня сотни волгоградцев, проезжавших перекресток улиц Краснознаменской и проспекта Ленина, стали свидетелями пожара на проезжей части. На повороте от торгового центра "Пирамида" к Астраханскому мосту загорелся автомобиль «Пежо-306». Из-под капота сначала повалил дым, а потом и яркое пламя. Но вместо того, чтобы поделиться огнетушителем, большинство людей предпочли снимать фото и видео, которое уже десятками бродит по интернету.

Как сообщает «КП-Волгоград», в конечном итоге тушить легковушку примчался пожарный расчет. К счастью, пожарные сработали быстро, и огонь не успел перекинуться в салон. Хотя восстановить машину будет нелегко.

На месте ЧП работала и полиция. Что стало причиной возгорания, придется установить экспертам.

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