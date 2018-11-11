В центре Волгограда загорелся «Пежо»

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-11T11:50:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 11 ноября около полудня сотни волгоградцев, проезжавших перекресток улиц Краснознаменской и проспекта Ленина, стали свидетелями пожара на проезжей части. На повороте от торгового центра "Пирамида" к Астраханскому мосту загорелся автомобиль «Пежо-306». Из-под капота сначала повалил дым, а потом и яркое пламя. Но вместо того, чтобы поделиться огнетушителем, большинство людей предпочли снимать фото и видео, которое уже десятками бродит по интернету.

Как сообщает «КП-Волгоград», в конечном итоге тушить легковушку примчался пожарный расчет. К счастью, пожарные сработали быстро, и огонь не успел перекинуться в салон. Хотя восстановить машину будет нелегко.

На месте ЧП работала и полиция. Что стало причиной возгорания, придется установить экспертам.