В области метель, в Волгограде – ветер и восьмиградусные морозы

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-11T11:23:21+03:00

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Пока впереди еще один выходной день, волгоградцам есть смысл залезть в шкафы, гардеробные и на антресоли и достать все теплые вещи. Уже этой ночью температура воздуха на улице опустилась до -3, а дальше будет только холоднее. В ночь на понедельник, 12 ноября и на вторник синоптики Волгоградского ЦГМС обещают еще больше похолодание – морозы до -8 градусов. Днем будет немного теплее – около нуля. Но по ощущениям не лучше: к низкой температуре добавится ветер с порывами до 6-11 м/с. В общем-то традиционная для волгоградской осени погода.

Наступившая зима меньше всех радует пожарных. Пытаясь согреться в своих домах, люди забывают о пожарной безопасности, из-за чего и в стране, и в нашей области в частности резко увеличилось число пожаров в жилых домах. Трагедии случаются ежедневно. Только в пятницу за несколько часов на пожарах погибли пять человек, из них трое – маленькие дети. МЧС очень просит волгоградцев быть внимательнее с печками, плитками, котлами и прочими источниками тепла.

КАК ПОГОДКА?

В Волгограде 12 ноября без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11м/с, ночью порывы до 16м/с. Температура воздуха: ночью -6...-8ºС; днем 0...-2°С.

13 ноября без осадков. Ветер восточный 6-11м/с. Температура воздуха: ночью -6...-8ºС;днем около 0°С.

П области морозы до -12, местами дождь, переходящий в снег.