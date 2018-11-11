2018-11-11T11:23:21+03:00
Общество

В области метель, в Волгограде – ветер и восьмиградусные морозы

Неделя начнется с понижения температуры
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Ближайшей ночью обещают мороз до -8.Ближайшей ночью обещают мороз до -8.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Пока впереди еще один выходной день, волгоградцам есть смысл залезть в шкафы, гардеробные и на антресоли и достать все теплые вещи. Уже этой ночью температура воздуха на улице опустилась до -3, а дальше будет только холоднее. В ночь на понедельник, 12 ноября и на вторник синоптики Волгоградского ЦГМС обещают еще больше похолодание – морозы до -8 градусов. Днем будет немного теплее – около нуля. Но по ощущениям не лучше: к низкой температуре добавится ветер с порывами до 6-11 м/с. В общем-то традиционная для волгоградской осени погода.

Наступившая зима меньше всех радует пожарных. Пытаясь согреться в своих домах, люди забывают о пожарной безопасности, из-за чего и в стране, и в нашей области в частности резко увеличилось число пожаров в жилых домах. Трагедии случаются ежедневно. Только в пятницу за несколько часов на пожарах погибли пять человек, из них трое – маленькие дети. МЧС очень просит волгоградцев быть внимательнее с печками, плитками, котлами и прочими источниками тепла.

КАК ПОГОДКА?

В Волгограде 12 ноября без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11м/с, ночью порывы до 16м/с. Температура воздуха: ночью -6...-8ºС; днем 0...-2°С.

13 ноября без осадков. Ветер восточный 6-11м/с. Температура воздуха: ночью -6...-8ºС;днем около 0°С.

П области морозы до -12, местами дождь, переходящий в снег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде станет светлее на улицах Неждановой, Ангарской, Краснополянской и Казахской
В Волгоградской области два водителя сбежали с места аварии, бросив сбитых ими людей
Волгоградских полицейских отблагодарили за поимку воров, укравших трактор за 2,5 миллиона рублей
Тренер «Ротора» об игре с курским «Авангардом»: Игра была качественная
Волгоградский «Ротор» выиграл у курского «Авангарда» - счет 1:0
Губернатор Волгоградской области поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Под Волгоградом в пылающей многоэтажке пострадал мужчина
Волгоградцы через соцсети нашли владельца потерявшегося ротвейлера в черном ошейнике
На полигоне Прудбой под Волгоградом за год провели полсотни учений
Житель Волгоградской области придумал угон «четверки», чтобы не платить чужие штрафы
На трассе под Волгоградом погиб пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте
Волгоград попал в Топ-150 городов с хорошей инфраструктурой для спорта и отдыха
На Волгоградскую область обрушатся десятиградусные морозы
Волгоградская стройкомпания сорвала контракт на 128 миллионов рублей
Два сыночка и лапочка дочка: в Волгограде родилась тройня
В Волгограде поймали пиромана-мстителя
В Волгоградской области появился еще один 3Д кинотеатр
Не покупайте: волгоградцев предупреждают об опасной молочной продукции
Под Волгоградом в доме сгорели два человека
В волгоградские медучреждения за год купили более семи тысяч единиц оборудования
По главной площади с оркестром: в Волгограде прошел строевой смотр полицейских
За два года в Волгоградской области обещают построить 11 детсадов и две школы
Грядут морозы: дорожные службы Волгограда привели в готовность
10 ноября электрички в Волгограде будут останавливаться на Мамаевом кургане